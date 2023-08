484 – TABULEIRO ELEITORAL – Grupo do prefeito assume o MDB

Surpresa na movimentação dos bastidores da política assisense a pouco mais de um ano para as eleições municipais de 2024.

Diferente do que havia noticiado o Jornal da Segunda, semanas atrás, o vereador Alexandre Cachorrão (ainda no PDT) não assumiu o controle do diretório do MDB.

De acordo com recente publicação da Justiça Eleitoral, a comissão provisória da legenda foi constituída por pessoas próximas ao prefeito José Aparecido Fernandes (ainda no PDT), alguns deles ocupantes de cargos comissionados na Administração Municipal.

Todos eles migraram do diretório do PTB para o MDB, inclusive o último candidato a prefeito pela legenda, o advogado Paulo José Delchiaro, e os ex-vereadores Adriano Romagnoli e Roque Vinícius.

A nova comissão provisória é formada por: Adriano Luis Romagnoli Pires (presidente), Paulo José Delchiaro (tesoureiro), Gabriel Teixeira de Camargo, Ítalo Luiz Ângelo e Roque Vinícius Teodoro (membros)

Adriano Romagnoli comandará o MDB