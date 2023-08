485 – VOCEM não marca, mas Sivaldo garante o empate e as chances de classificação

O confronto entre União Agrícola Barbarense e VOCEM, ocorrido na tarde desta quarta-feira, dia 16 de agosto, em Santa Bárbara do Oeste, foi marcado por várias chances de gol para os dois times, mas sem movimentação no placar.

O resultado praticamente classifica o Barbarense, mantém o VOCEM vivo na briga por uma vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, mas o time de Assis não depende mais de suas próprias forças.

Com a vitória do Grêmio São Carlense, em São José do Rio Preto, por 2 a 1, os quatro times têm chances de classificação na última rodada.

O VOCEM precisa vencer o América no estádio Tonicão, no próximo sábado, 19, e torcer para que o time de São Carlos não derrote o União Barbarense.

Se essa combinação de resultados acontecer, Barbarense e VOCEM avançam às quartas de final.

JOGO – O principal ataque do VOCEM contra o União Barbarense no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara do Oeste, parou na trave, num chute forte, de fora da área, do lateral direito João Silveira.

O ‘Esquadrão da Fé’ ainda teve uma grande oportunidade para abrir o placar, numa jogada magistral do atacante Wallyson que, mesmo caído, conseguiu lançar o centroavante Tailor, mas o zagueiro do União se antecipou e conseguiu evitar o gol.

Apagado no jogo, pela severa marcação recebida, Guthierres teve uma grande chance para abrir o placar ao dominar a bola no interior da grande área e chutar forte, de pé esquerdo, mas o goleiro Ivo Ricardo, bem posicionado, conseguiu espalmar para escanteio.

No entanto, o grande nome do VOCEM na partida em Santa Bárbara do Oeste acabou sendo goleiro Sivaldo.

Nos minutos finais, num recuo involuntário do zagueiro ele impediu o gol.

Na cobrança da falta, a barreira foi posicionada em cima da linha do gol, mas Sivaldo, corajosamente, se atirou nos pés do cobrador e impediu a comemoração do União Barbarense, que eliminaria o VOCEM.

Logo depois, Sivaldo conseguiu espalmar uma bola que tinha o endereço certo e, no rebote, fez a defesa com o pé esquerdo, impedindo o gol do União.

O VOCEM entrou em campo com: Sivaldo; João Silveira, Samuel, Guilherme e Harinsson; Iago Felipe, Serginho e Guthierres; Walysson, Tailor e Rondinely. No intervalo, Vilson Taddei sacou Rondinelly e Serginho, colocando Júlio Simas e Bryam.

O zagueiro Guilherme sentiu uma lesão e foi substituído por Léo Zarelli.

Apesar de ser o mais ofensivo atacante do VOCEM, Wallysson cedeu sua vaga para Adsson e Rodrigo entrou no lugar de Thailor.

Com o empate, o VOCEM continua vivo na competição, mas não depende de suas próprias forças.

O ‘Esquadrão da Fé’ precisa vencer o América, sábado, e torcer para que o Grêmio São Carlense, em São Carlos, não vença o quase classificado União Barbarense.

RESULTADOS

União Barbarense 0 x 0 VOCEM

América 1 x 2 Grêmio São Carlense

CLASSIFICAÇÃO

União Barbarense – 9 pontos

Grêmio São Carlense – 6 pontos

América – 6 pontos

VOCEM – 5 pontos

ÚLTIMA RODADA

VOCEM x América

São Carlense x União Barbarense

PROMOÇÃO – Visando ter um público ainda maior para empurrar o time em busca da vitória e classificação, a diretoria do VOCEM decidiu cobrar ingresso com preço único de R$ 10,00 no sábado, dia 19, às 15 horas, no estádio Tonicão, contra o América de São José do Rio Preto.

A venda antecipada começa nesta quinta-feira, dia 17, em vários pontos espalhados na cidade. “Mais do que nunca, precisamos da torcida”, apelou o presidente Lauro Valim.

Sivaldo foi o nome do jogo

IArquivo: Paulo H. Dias