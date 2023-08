483 – EXCLUSIVO – Telma Carneiro é nomeada diretora do Hospital Regional de Assis

Está publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na edição eletrônica desta quarta-feira, dia 16 de agosto, a nomeação da professora Telma Gonçalves Carneiro Spera de Andrade, como nova diretora do Hospital Regional de Assis.

Ela substitui a médica Lenilda Ramos Santos.

Ainda não foi informado se ela continua como diretora da Santa Casa de Assis, acumulando as duas funções.

Telma Carneiro (ao centro) é a nova diretora do Hospital Regional