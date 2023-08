480 – Hiper Saúde distribui R$ 35 mil em prêmios para Assis e região no Dia dos Pais

Neste domingo, 13 de agosto, Dia dos Pais, o sorteio do Hiper Saúde Bauru premiou 14 moradores de Assis e cidades da região. No total, foram distribuídos R$ 35 mil.

No primeiro sorteio, o prêmio de R$ 10 mil foi dividido para quatro contemplados. Um deles é da cidade de Palmital. José, que mora na zona rural, ganhou R$ 2,5 mil.

UM MILHÃO – O sorteio principal do Hiper Saúde Bauru neste domingo, 13 de agosto, Dia dos Pais, no valor de R$ 1 milhão, foi dividido para cinco felizardos. Cada um faturou R$ 200 mil.

Manoel, que mora em Boa Esperança do Sul, Adilson, de Santa Cruz do Rio Pardo, Marcos, Erivelton e Maria, todos de Marília, foram os contemplados.

GIRO – No tradicional ‘Giro da Sorte’, com 80 sorteios de R$ 2,5 mil por rodada, 13 moradores da região de Assis foram contemplados.

Na primeira rodada, Natália, moradora da vila das Árvores, em Tarumã, foi a premiada. Ela adquiriu seu título de capitalização na ‘Cafeteria Paulista’, com a vendedora Bruna.

Mauro, morador de centro de Assis, comprou sua cartela na ‘Barbearia do Sílvio’, e foi o premiado na rodada. Ele ganhou R$ 2,5 mil.

A rodada 23 teve mais um prêmio para a região. Antônio, de Ibirarema, foi o sorteado.

Thiago, que mora na zona rural de Assis, adquiriu seu título de capitalização do Hiper Saúde Bauru no ‘Avenida Max’, com o revendedor Maurício Barbosa, e foi o premiado na rodada 25.

Na rodada 27, o contemplado foi Antônio, morador de Paraguaçu Paulista. Ele comprou sua cartela com o vendedor ‘Zé Pernambuco’.

Alex, que mora no Parque Universitário, em Assis, foi o premiado na rodada 29 e também levou R$ 2,5 mil.

Na rodada 36, o prêmio foi para Maracaí. Tiago, do bairro Santa Cruz da Boa Vista, foi o contemplado.

Mais um prêmio para a cidade de Paraguaçu Paulista na rodada 41. Luis, do Jardim Bela Vista, também comprou seu título de capitalização do Hiper Saúde Bauru do vendedor ‘Zé Pernambuco’ e faturou R$ 2,5 mil.

Na rodada 46, novamente a sorte sorriu para Paraguaçu. Desta vez para Marcelina, da Água do Alegre, que também comprou sua cartela com o ‘Zé Pernambuco’.

Assis voltou a ter prêmios nas rodadas 61 e 62.

Vera, do Residencial Esmeralda, adquiriu seu título de capitalização com Maurício Barbosa, no ‘Avenida Max’, e foi a sorteada na rodada 61.

Na rodada seguinte, Vilmar, da vila Silvestre, foi o contemplado e faturou R$ 2,5 mil.

Lourdes, moradora da vila Fabiano, em Assis, foi a sorteada na rua 73 do ‘Giro da Sorte’.

O último prêmio para a região de Assis saiu na rodada 77. Sueli, moradora da vila das Árvores, em Tarumã, ganhou R$ 2,5 mil.

No total, só neste domingo, dia 13 de agosto, Dia dos Pais, o Hiper Saúde Bauru distribuiu R$ 35 mil para 14 premiados da região de Assis.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Acompanhe (abaixo) os prêmios do próximo sorteio, a ser realizado no domingo, 20 de agosto.

Prêmios do próximo sorteio do Hiper Saúde/Divulgação