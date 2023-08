Há um sepultamento programado para este sábado, dia 12 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Wilson Roberto Souza e Silva, de 75 anos, conhecido como ‘Wilson do Cadastro’ (foto), que era aposentado da Prefeitura de Assis. O corpo está sendo velado na sala 1 do centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento está marcado para as 16 horas.

Wilson trabalhou na Prefeitura

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!