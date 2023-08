473 – Assis já teve times de futebol feminino há mais de 40 anos

O futebol feminino experimenta um crescimento vertiginoso, com a transmissão da Copa do Mundo que acontece simultaneamente na Austrália e Oceania.

Mesmo com tantas mulheres praticando o esporte no planeta atualmente e com tantos investimentos, ainda são registradas cenas de preconceito.

Imagine 40 anos atrás.

Foi enfrentando essas barreiras, ainda mais difíceis, que Assis teve, ao menos, dois times de futebol feminino na década de 80.

Um deles, a Associação Atlética Ponte Preta, das Três Porteiras, era comandada pela dupla Dirceu e Sérgio Bérti, o ‘Bolão’. Outra equipe, comandada pelo saudoso jogador Paulinho da V.O. era o VOCEM, formado, na sua maioria, por meninas da própria vila Operária.

Num dos registros encontrados pelo Jornal da Segunda, é impressionante a quantidade de torcedores concentrados nas arquibancadas do antigo estádio Ademar de Barros, na rua Brasil, antes de uma partida da Ponte Preta, a ‘Macaca das Três Porteiras’.

A praça esportiva foi sede Associação Atlética Ferroviária e VOCEM nas disputas do Campeonato Paulista da Divisão Intermediária.

Nessa foto, antes de um jogo da Ponte Preta, aparecem, em pé: Dirceu, Edna, Silvana (goleira), Adriana, Tica, Márcia Porte, Roseane e Bolão. Agachadas: Janete, Tânia, Márcia, Dina e Lúcia.

Ponte Preta e VOCEM só realizaram alguns amistosos e apresentações e, por não haver adversárias e competições oficiais dedicadas às mulheres, tiveram vida curta.

Torcida lotou as arquibancadas da Ferroviária para assistir jogo do time feminino da Ponte Preta na década de 80