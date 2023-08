475 – Com empate do América, VOCEM depende apenas de suas próprias forças

O América de São José do Rio Preto foi até Santa Bárbara do Oeste na tarde deste sábado, dia 12 de agosto, e arrancou um empate em 1 a 1 com o União Agrícola Barbarense.

O time de casa abriu o placar numa cobrança de penalidade máxima, aos 32 minutos de jogo, na cobrança perfeita do volante Forguinho.

Os visitantes deram números finais ao placar em cobrança de falta, aos 6 minutos da segunda etapa, com o artilheiro Coutinho.

Com o resultado, o União Barbarense foi a 8 pontos e o América chegou a 6.

Esses números dão uma sobrevida ao VOCEM na competição.

Com apenas um ponto somado em três jogos, o time comandado pelo técnico Vilson Taddei (foto), que substituiu Carlinhos Alves, precisa vencer os três compromissos.

O primeiro desafio será neste domingo, dia 13, às 10 horas, no estádio Tonicão, contra o grêmio São Carlense.

No primeiro confronto entre os dois times, em São Carlos, o time da casa venceu por 1 a 0, com gol em cobrança de penalidade máxima.

Se vencer o Grêmio São Carlense, o VOCEM vai a 4 pontos.

Na quarta-feira, dia 16, o VOCEM viaja para Santa Bárbara do Oeste, onde enfrentará o Barbarense. Em caso de vitória, o time de Assis chegará a 7 pontos e leva a decisão para a última rodada, quando receberá o América de Rio Preto, no sábado, dia 19.

EU ACREDITO – Fazendo coro à torcida, o novo técnico do VOCEM, Vilson Taddei, demonstra confiança na classificação. “São três vitórias, que podem ser de 1 a 0, o que não é impossível”, diz.

Questionado se o contrato assinado com o VOCEM, “é de risco”, em razão dos números clube na tabela de classificação, ele responde: “De fato, assinei um contrato de risco, mas assinei porque confio no potencial do time”, justifica.

Vilson Taddei, que se apresentou na terça-feira, dia 8, em Assis, admite não conhecer nenhum jogador do elenco, mas já viu o time atuar. “Assisti, pessoalmente, o empate em Rio Preto, contra o América, e saí de lá convicto de que o time é muito bom”.

MUDANÇAS – Para o novo técnico do VOCEM, o principal problema no time com a recente queda de rendimento é o ‘bloqueio mental’ dos jogadores.

“Não sei o que aconteceu aqui, mas preciso trabalhar para desbloquear a mente desses jogadores e convencê-los que que eles precisam ter confiança em si e no próximo. Será a minha missão”, revelou.

Nos quatro dias da semana que teve para trabalhar, Taddei realizou a maioria dos treinamentos táticos no estádio Tonicão. “Nosso campo precisa ser nosso aliado, junto com a torcida, que espero apoio do começo ao fim”, apelou.

Sem poder contar com o zagueiro Samuel, suspenso por ter recebido três cartões amarelos, Vilson Taddei colocará Guilherme como companheiro de zaga de Alysson ‘Alemão’.

Na lateral esquerda, Taddei não definiu se manterá Harinsson ou se promoverá o retorno de Índio.

Pelo que se viu nos treinamentos durante a semana, o novo treinador pretende dar maior liberdade ofensiva ao meio campista Gutierres, usando o jogador como um falso atacante de beirada.

No meio campo, ele deve manter Iago e Júlio Simas no trabalho de marcação, mas deve optar pela escalação de Mateusinho, no setor de criação, abastecendo os atacantes.

Se prevalecer o time que treinou como titular nesta sexta-feira, o VOCEM deve entrar em campo com: Sivaldo; João Silveira, Guilherme, Alysson ‘Alemão’ e Harinsson ou Índio; Iago Felipe, Júlio Simas e Mateusinho; Wallysson, Tailor e Gutierres.

ARBITRAGEM – A Federação Paulista de Futebol escalou Márcio Mattos dos Santos, de 37 anos, para apitar a partida entre VOCEM e Grêmio São Carlense. Ele terá assistência de leonardo Augusto Villa, de 38 anos, e Raphael de Albuquerque Lima, de 34.

Vilson Taddei é o novo técnico do VOCEM