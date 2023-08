469 – UNESP comemora 50 anos do CEDAP

Na programação de festividades dos 65 anos da UNESP -Universidade Estadual Paulista-, está prevista a comemoração dos 50 anos do CEDAP nesta quarta-feira, dia 9 de agosto. “Para nós, será motivo de muito orgulho e satisfação receber a comunidade assisense para festejar essa importante data”, convidou o diretor, Darío Palmieri (foto)

Diretor Darío Palmieri, da Unesp/Assis

A Faculdade de Ciências e Letras de Assis foi criada em 1957 como Instituto isolado, e inaugurada, solenemente, em 16 de agosto de 1958, como Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis. Em 1976, com a criação da Universidade Estadual Paulista, foi incorporada à UNESP.

Atualmente, a Unesp de Assis oferece na graduação, os Cursos de: Letras, História, Psicologia, Ciências Biológicas e Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, envolvendo as três grandes áreas do conhecimento, e de Pós-Graduação: Mestrado e Doutorado em Letras, História, Psicologia, Biociências e Mestrado Profissional Profletras.

Uma prova pedestre, realizada no domingo, dia 6 de agosto, reunindo centenas de atletas de mais de 50 cidades, abriu oficialmente as festividades dos 65 anos.

CEDAP – Nesta quarta-feira, dia 9, as atividades ocorrerão no anfiteatro do Centro de Documentação -CEDAP-, que comemora 50 anos. A mesa de abertura, com o tema:“Reflexões sobre a gestão de um centro de documentação”, terá o diretor do câmpus, Prof. Dr. Darío Abel Palmieri, a mediadora Profa. Dra. Tania Regina de Luca, a Profa. Dra. Zélia Lopes da Silva (UNESP/Assis) e o Prof. Dr. Benedito Antunes.

Logo depois, no mesmo local, haverá um depoimento da ex-aluna, Jade Luiza de Salis da Maia, e a solenidade de descerramento das placas: ‘50 anos de existência do CEDAP’ e denominação do anfiteatro de ‘Anfiteatro Profa. Dra. Zélia Lopes da Silva’.

Às 14h30, haverá a mesa redonda: “50 anos do CEDAP: preservação documental a serviço da cidadania e da pesquisa”. Com mediação do Prof. Dr. Francisco Cláudio Alves Marques, falarão: a Profa. Dra. Célia Reis Camargo (UNESP/Assis) e Profa. Dra. Lúcia Helena Oliveira Silva (UNESP/Assis). Na sequência, um depoimento do pesquisador Douglas Henrique de Souza.

ESPORTE – No período noturno, haverá atividades esportivas. Acontecerão partidas de futsal entre Atlética e Veteranos Unesp e o confronto de uma Seleção de Discentes contra a FEMA.

CEDAP comemora 50 anos/Divulgação