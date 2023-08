460 – Justiça nega pedido para expulsar as famílias do terreno da APRUMAR

O juiz federal Caio Cezar Maia de Oliveira negou pedido formulado pela Associação dos Produtores Rurais do Município de Assis -APRUMAR- para expulsar, ‘se necessário com uso de força policial’, as famílias acampadas no terreno adquirido pela entidade para a construção de 239 residências do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Diante das informações de que, nos últimos cinco anos, a área foi usada para lavoura, a Justiça Federal quer saber se não houve desvio de finalidade do imóvel adquirido para moradia.

A entidade, dirigida por Luiza Pereira Nunes e Pedro de Fauto Andrade, o ‘Pingo d’Água’, será intimada pela Justiça Federal para prestar esclarecimentos sobre o plantio numa audiência de mediação.

O Jornal da Segunda teve acesso à fundamentação e decisão da Justiça Federal.

