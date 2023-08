453 – Assisense ganha motocicleta 160cc, 0 km, no sorteio do Hiper Saúde Bauru

O assisense Eliseu, morador da vila Xavier, ganhou uma motocicleta Honda CG, 160 cilindradas, modelo start, zero-quilômetro, no segundo sorteio do Hiper Saúde Bauru realizado neste domingo, dia 30 de julho. O veículo tem uma sugestão no uso do prêmio no valor líquido de R$ 17 mil.

O prêmio principal deste domingo, um veículo Creta Action, mais R$ 60 mil, foi sorteado para a cidade de Jaú. Igor, que mora no bairro Concha de Ouro, comprou seu título de capitalização no Disk Cerveja Top e foi o único contemplado.

GIRO – Nas tradicionais rodadas do ‘Giro da Sorte’, com prêmio de R$ 1 mil, vários premiados em Assis e cidades da região.

Logo na primeira rodada, um contemplado na região. Clodoaldo, morador de Maracaí, ganhou R$ 1mil.

Na rodada 19, Pedro, que mora na vila Marin, em Paraguaçu Paulista, foi o premiado.

No Avenida Premium de Assis, com a revendedora Patrícia, foi vendido o título de capitalização premiado na rodada 29. A contemplada é Maria, que mora no Jardim Sapezal, em Sapezal.

O assisense Marco, morador da vila Xavier, foi o contemplado na rodada 31 do ‘Giro da Sorte’ e também ganhou R$ 1 mil.

Na rodada 33, a sorte sorriu para a cidade de Platina. Elisângela foi a ganhadora.

Lurdes, que mora no centro de Echaporã, foi a premiada na rodada 34 e levou a quantia de R$ 1 mil.

Na rodada 39, mais um prêmio para Echaporã. Rogério foi o contemplado.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, ainda colabora com o Hospital do Câncer de Jaú.

Compre, colabore e concorra.

Prêmios do próximo sorteio do Hiper Saúde Bauru