431 – VOCEM está pronto para mais uma decisão na Segundona

“Cada jogo é uma decisão”. A frase, usada pelo técnico Carlinhos Alves antes do início da segunda fase, é uma realidade.

Sendo assim, o VOCEM ‘está pronto para mais uma decisão’ na tarde desta quarta-feira, dia 19 de julho, em Guaratiguentá, contra o Manthiqueira.

O jogo faz parte da penúltima rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

Líder do grupo, com 8 pontos, o VOCEM pode voltar para Assis classificado para a terceira fase.

Mauá e Taquaritinga, que se enfrentam na tarde desta quarta-feira, em Mauá, dividem a segunda colocação com 5 pontos.

O Manthiqueira é o quarta colocado, com três pontos.

Na manhã desta quarta-feira, dia 19, no hotel Kafé, em Guaratinguetá, onde está concentrado desde a manhã de terça-feira, o elenco do VOCEM ouviu as orientações do técnico Carlinhos Alves (foto), que, mais uma vez, preferiu não adiantar a escalação. “Só no estádio. 15 minutos antes”, respondeu ele, por telefone, sobre o time que entrará em campo.

Carlinhos (em pé) conversou com os jogadores no hotel

Se mantiver a mesma formação que começou o jogo em Taquaritinga, no sábado, dia 15, quando conseguiu o empate em 1 a 1, o VOCEM entrará em campo com: Sivaldo; João Silveira, Samuel, Alysson e Harinsson; Iago Felipe, Júlio Simas e Guthierres; Wallyson, Thailor e Bryam.

MOTIVADO – Animado com a surpreendente vitória obtida em Mauá no domingo, dia 15, depois de ter sido goleado em casa, dias antes, pelo próprio Maurá, por 5 a 0, o Manthiqueira viu reacender as chances de classificação para a terceira fase da Segundona.

O time de Guaratinguetá, comandado pelo técnico Geraldo Margelo, sabe que precisará vencer o VOCEM para não ter que buscar o resultado positivo em Taquaritinga na última rodada.

A tarefa não é fácil. O VOCEM é o único time invicto entre os 36 clubes da Segundona. Foram 9 vitórias e 5 empates.

ÁRBITROS – A Federação Paulista de Futebol divulgou a equipe de arbitragem que atuará em Guaratinguetá. Rodrigo Gomes Paes Domingues, de 39 anos, será o árbitro, com assistência de Leonardo Tadeu Pedro, de 36 anos, e Amanda Pinto Matias, de 36 anos.