414 – Estradas da região registram morte de motociclista, contrabando e recuperação de veículo furtado

As últimas horas nas estradas da região de Assis foram movimentadas.

Na noite de quarta-feira, por volta das 21h30, uma funcionária da Santa Casa de Assis morreu quando a motocicleta que ela conduzia, no retorno à sua residência, em Platina, foi abalroada, na traseira, por uma caminhonete Hylux.

O acidente aconteceu no Km 18 da rodovia vicinal Clementino Alves de Souza, no município de Platina.

A funcionária da Santa Casa de Assis, que trabalhava na UTI, Patrícia Carolina Souza Mariano (foto), de 28 anos, retornava para Platina, onde morava com o marido e dois filhos. Ela conduzia uma motocicleta Honda CG, modelo Titan, verde, placa DHC-7081, de Platina, quando foi abalroada por uma caminhonete Hilux, branca, placas FYC5B20, de Bauru.

Patrícia trabalhava na Santa Casa

Quando as equipes de socorro e os policiais militares chegaram ao local, a motociclista já estava morta.

O condutor da caminhonete, Bruno Felipe Venceslau, disse aos policiais que a motocicleta ‘estava com farol e lanterna traseira apagados e que o veículo apareceu ‘de forma tão rápida, que não conseguiu desviar’, vindo a colidir na traseira da moto.

De acordo com a ocorrência registrada pelo delegado Mateus Maciel Cesar Silva, no Plantão Policial da Central de Polícia Judiciária de Assis, “Patrícia foi arremessada da motocicleta e Bruno desceu do veículo para prestar imediato socorro, todavia, a vítima já aparentava estar em óbito.”

Populares acionaram o socorro, porém a médica Juliana Feniman confirmou que Patrícia já estava sem vida.

Segundo o boletim de ocorrência, o condutor da caminhonete não apresentava sinais de embriaguez e o teste de etilômetro também não constatou a presença de álcool em seu organismo.

De acordo com os policiais, Bruno permaneceu no local até a chegada da equipe e só recusou atendimento médico por não apresentar lesão ou trauma em decorrência do acidente.

O motorista Bruno foi conduzido ao Plantão Policial de Assis para o registro da ocorrência.

Após ser ouvido, ele foi liberado e responderá ao processo por homicídio culposo em liberdade.

Foi requisitado exame necroscópico da vítima Patrícia Carolina Souza Mariano, de 28 anos, que foi velada em Platina e sepultada no final da tarde desta quinta-feira, dia 13, no Cemitério de Palmital.

APREENSÃO DE CIGARROS – Pouco antes do meio dia desta quinta-feira, dia 13 de julho, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu quase meio milhão de maços de cigarros do Paraguai em dois caminhões.

A equipe do Tático Ostensivo Rodoviário -TOR- realizava patrulhamento no Km 377 da SP-270, rodovia Raposo Tavares, em Ourinhos, quando percebeu dois caminhões, com placas do Mercosul, desviarem da estrada e entrarem no município de Ourinhos.

Ao realizarem a abordagem e vistoria, os policiais descobriram que os dois caminhões estavam carregados com centenas de caixas de papelão contendo maços de cigarros produzidos no Paraguai.

Como a carga não possuía nota fiscal, os dois motoristas receberam voz de prisão em flagrante, sendo conduzidos à delegacia de Ourinhos e, posteriormente, à Cadeia de Lutécia, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Os dois caminhões e a carga, com 450 mil maços de cigarros (foto abaixo), dois aparelhos de telefone celular e a quantia de R$ 6.963,00, que estava em poder dos caminhoneiros, foram apreendidos.

Nos caminhões, foram encontrados 450 mil maços de cigarros

Imagem: Polícia Rodoviária

CARRO RECUPERADO – Um veículo Gol, prata, furtado em Assis nesta quinta-feira, dia 13 de julho, foi recuperado, horas depois, pela Polícia Rodoviária, em Ourinhos.

Os policiais rodoviários, que haviam recebido a informação de que um veículo Gol havia sido furtado em Assis, realizavam patrulhamento na rodovia Raposo Tavares, quando visualizaram um carro com as mesmas características trafegando na direção contrária e decidiram realizar o acompanhamento.

No km 378, em Ourinhos, os policiais conseguiram abordar o veículo, que era conduzido por um adolescente de 17 anos.

O jovem foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia de Ourinhos, onde foi interrogado, na companhia de seus responsáveis, e liberado, mediante o compromisso de comparecer à audiência na Justiça. Ele responderá por receptação de veículo furtado.

O veículo (foto abaixo) recuperado será devolvido ao seu proprietário.

Veículo furtado em Assis foi recuperado em Ourinhos Imagem: Polícia Rodoviária

DESCAMINHO – No final da tarde desta quinta-feira, dia 13 de julho, os policiais rodoviários abordaram um veículo Fiat, Uno, placas de Divinópolis-MG, que trafegava pelo Km 404 da SP-333, rodovia Miguel Jubran, em Assis.

No interior do carro, foram encontrados vários produtos eletrônicos e mercadorias adquiridas no Paraguai. Como não havia nota fiscal, o condutor, de 38 anos, recebeu voz de prisão e foi conduzido á delegacia da Polícia Federal, em Marília.

O veículo, 86 telefones celulares, roteadores, além de cremes para cabelo e outras mercadorias, foram apreendidos e serão encaminhados para a Receita Federal.

O motorista, após ser interrogado foi liberado. Ele responderá pelo crime de descaminho.