413 – FEMA abre seleção pública para docentes do curso de Medicina

A comissão organizadora responsável pelos concursos da Fundação Educacional do Município de Assis (FEMA) divulgou nesta terça-feira, dia 11 de julho, a abertura de seleção pública para vagas de professor para o curso de graduação em Medicina, das disciplinas de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Ginecologia e Obstetrícia e Pediatria (9ª a 12ª etapas), Habilidades Profissionais e Interação Ensino Serviço Comunidade (1ª a 8ª etapas), e Medicina da Família (12ª etapas).

De acordo com o edital, o número total é de cinco (5) vagas disponíveis, mais cadastro de reserva.

Os candidatos têm até o dia 17 de julho para realizar as inscrições no setor de Recursos Humanos da FEMA, localizado no bloco 5 do campus. O horário de funcionamento é das 8h às 12h e das 13h30 às 16h30.

A publicação, disponível no site oficial da FEMA, informa que o sorteio dos temas, a Prova Escrita e Didática ou Prática serão no campus da FEMA, em data a ser divulgada concomitantemente com as inscrições Deferidas/Indeferidas. Além disso, os requisitos são de acordo com as vagas.

Para mais informações e detalhes a respeito da seleção, os estão publicados no portal da instituição de ensino. Os candidatos também podem entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pessoalmente, no Recursos Humanos da FEMA.