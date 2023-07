399 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 7 de julho

Quatro sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 7 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Amauri Franco da Silva, de 60 anos, que morreu em Marília, está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, e será sepultado às 8h30.

O senhor Celso Natal da Silva, de 73 anos, será sepultado no período da manhã, em horário a ser definido.

No final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento do senhor Roberto Kill, de 65 anos, que está sendo velado no próprio cemitério.

No início da tarde, às 14 horas, haverá o sepultamento do senhor David Simão Machado de Lima (foto abaixo), de 60 anos. O velório acontece no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o féretro às 13h30.

REGIÃO – Em Echaporã, será sepultado o senhor Paulo Chimmit, que está sendo velado no Velório Municipal.

Na vizinha cidade de Cândido Mota, haverá o sepultamento da senhora Geralda Maria de Jesus Bulgarelli.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!