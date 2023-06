379 – Sepultamentos neste dia 26 de junho

Há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 26 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultada a senhora Hilda Rufino dos Santos (foto abaixo), de 60 anos. O velório acontece no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

O empresário Paschoal Vicente Neto (foto abaixo), de 86 anos, diretor do Grupo Assis Diesel, está sendo velado na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento está programado para às 16 horas.

Paschoal Vicente Neto

DOMINGO – Neste domingo, dia 25, houve três sepultamentos no Cemitério Municipal da Saudade

Às 10h30 foi sepultado o senhor Carlos Maria Vieira.

No período da tarde, às 15h30, aconteceu o sepultamento da senhora Odete Mariano Picinini.

Logo depois, às 16 horas, foi sepultada a professora da Unesp Theresinha Pancini de Sá (foto abaixo).

Theresinha Pancini de Sá

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!