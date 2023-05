293 – Trio é flagrado pela Polícia Rodoviária com quase 10 quilos de crack

Três pessoas, entre elas um garoto de 16 anos, foram flagradas pela Polícia Militar Rodoviária transportando quase 10 quilos de crack.

A apreensão da droga aconteceu no início da noite desta sexta-feira, dia 12 de maio, na rodovia Raposo Tavares, no município de Palmital.

Por volta das 18h30, a equipe TOR -Tático Ostensivo Rodoviário- abordou um veículo Fiat, Idea, branco, placas de São Paulo, no km 413 da rodovia, onde há uma praça de pedágio. O carro transitava em direção à capital paulista.

“Devido a atitudes suspeitas do condutor, de 35 anos, e do casal de passageiros -uma moça de 23 anos e um adolescente de 16 anos-, realizamos uma busca minuciosa no veículo e localizamos oito tabletes de crack nas bolsas e no porta malas”, explicou a Polícia Militar Rodoviária.

A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária de Assis, onde o delegado plantonista ratificou a voz de prisão da passageira de 23 anos, que foi encaminhada para a Cadeia de Pirajuí. O adolescente foi apreendido e levado para a Fundação Casa de Marília, onde aguardará pela audiência de custódia.

O delegado, após ouvir o depoimento do motorista, decidiu liberá-lo.

Os oito tabletes de cocaína, após pesagem, totalizaram 8,610 quilogramas.

Droga estava no interior do Fiat Idea

Imagem: Polícia Rodoviária