258 – Polícia Rodoviária recupera caminhão roubado

Na madrugada desta quinta-feira, dia 20 de abril, policiais rodoviários da 3ª Cia, que atuam na região de Ourinhos, recuperaram um caminhão que havia sido roubado na capital paulista.

A abordagem do caminhão aconteceu nos primeiros minutos da madrugada, no km 28 da rodovia Orlando Quagiliato, no município de Ourinhos.

Após tomar conhecimento de um possível roubo, a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário abordou o caminhão Scânia/420, placas Mercosul. Ao seu questionado sobre seu destino e os motivos da viagem, o motorista do caminhão demonstrou muito nervosismo.

Numa consulta ao sistema da Polícia Civil, os policiais rodoviários confirmaram que o veículo havia sido roubado em São Paulo e que o motorista ainda poderia estar em poder dos assaltantes.

O homem que conduzia o caminhão roubado recebeu voz de prisão em flagrante, sendo encaminhado à Cadeia Pública de São Pedro do Turvo, onde aguardará audiência de custódia na Justiça.

O caminhão foi apreendido para ser devolvido ao proprietário.

Viatura da equipe TOR e o caminhão roubado

Imagem: Polícia Rodoviária