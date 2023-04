257 – Adversário do VOCEM, Penapolense tem 10 atletas que disputaram campeonato pernambucano pelo Porto

Dez jogadores do Clube Atlético Penapolense disputaram a primeira divisão do Campeonato Pernambucano pelo Porto, que terminou a competição estadual na oitava colocação.

Essa informação foi transmitida pelo radialista Célio de Oliveira ao programa Acorda Assis, na Rádio Interativa FM de Assis, na manhã desta quarta-feira, dia 19 de abril.

O Penapolense será o adversário do VOCEM na estreia do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, neste domingo, às 10 horas, no estádio Tonicão, em Assis.

Oscar Souza, que dirigiu o Porto no Campeonato Pernambucano, também comandará o Penapolense.

“Como a base do Porto era o time de Penápolis, dá para afirmar que Oscar Souza está treinando sua equipe desde dezembro”, informou Oliveira.

O CAP -como é chamado o Penapolense- já disputou o Paulistão por três consecutivos -2013/2014/2015, mas, desde então, entrou em queda vertiginosa, chegando à última divisão do futebol estadual. “O primeiro objetivo do presidente Nilson Moreira é classificar o CAP entre os 24 na primeira fase. Depois, avançar entre os 16 da segunda fase, garantindo a permanência na série B mas, claro, a meta é brigar pelo acesso à Série A-3“, informou o radialista Célio Oliveira.

Em preparação para o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, o CAP realizou dois amistosos. Venceu o América por 2 a 1, em São José do Rio Preto, e derrotou o Taquaritinga, também por 2 a 1, na casa do adversário.

O técnico Oscar Souza pretende usar o esquema com três zagueiros e dois alas no setor defensivo, mas aposta nos atacantes Luan e Fábio Bahia para conquistar suas vitórias.

O Penapolense chega a Assis no sábado à noite, onde ficará hospedado.

Se não tiver imprevistos, o time deve entrar em campo, no domingo, com a seguinte formação: Matheus; Gabriel, Pedrão e Carioca (zagueiros); Danielzinho e Edvainer (alas), Gelatti e Nino (volantes); Wesley e Geilson (meio-campistas); Luan e Fábio Bahia (atacantes).

Oscar Souza é o técnico do Penapolense