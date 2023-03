217 – Nove moradores da região de Assis ganham R$ 18 mil no Hiper Giro da Sorte

Mais um final de semana com muitos premiados na região de Assis no sorteio do Hiper Saúde Bauru.

No ‘Hiper Giro da Saúde’, que teve 60 rodadas no domingo, dia 26 de março, foram distribuídos R$ 18 mil para nove moradores da região. Cada um recebeu R$ 2 mil.

O principal sorteio, que tinha como prêmio uma casa mobiliada com um carro na garagem, no valor total de R$ 410 mil, foi para a cidade de Lençóis Paulista. José, que mora no Conjunto Habitacional José Zillo, foi o contemplado. Ele já esteve em Bauru na segunda-feira, dia 27, para receber sua premiação.

HIPER ‘GIRO DA SORTE’ – Maracaí, Paraguaçu Paulista, Cândido Mota, Platina e Assis tiveram ganhadores do ‘Hiper Giro da Sorte’, com prêmio de R$ 2 mil por rodada.

Na rodada 6, José, morador do Jardim Primavera, em Maracaí, foi o premiado. Ele comprou seu Título de Capitalização na ‘Elétrica e Hidráulica Duque’.

Sônia, que mora em Paraguaçu Paulista e adquiriu sua cartela com o revendedor ‘Zé Pernambuco’, foi contemplada na rodada 7.

Na rodada 13 do ‘Hiper Giro da Sorte’, o prêmio saiu para Cristiane, moradora de Paraguaçu Paulista, que comprou seu título de capitalização na ‘G&C Celulares’.

Rosana, do Jardim Eldorado, em Assis, ganhou R$ 2 mil ao ser premiada na rodada 25 do ‘Giro da Sorte’ do Hiper Saúde Bauru.

No Jardim Nossa Senhora de Fátima, conhecido como Pacaembu, mora o assisense Fábio, premiado na rodada 26. Ele adquiriu o seu Título de Capitalização do Hiper Saúde Bauru no ‘Avenida Max’, com o revendedor Maurício.

Na rodada 31, a premiada foi Lucimar, que mora na vila Assunta, em Cândido Mota. Ela comprou sua cartela no ‘Bar do Bispo’.

Ivanice, do Jardim Paraíso, em Cândido Mota, foi a contemplada da rodada 45 e também ganhou R$ 2 mil.

Na rodada 46, o ganhador foi José, do CDHU de Platina. Ele adquiriu seu Título de Capitalização na ‘Banca do Padre’, na praça da Catedral de Assis.

Jeniffer, moradora da vila Santa Rita, em Assis, foi a premiada na rodada 55 do ‘Hiper Giro da Sorte’.

No total, só no sorteio do domingo, dia 26 de março, foram distribuídos R$ 18 mil a nove moradores da região de Assis, premiados no Hiper Saúde Bauru.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a atrativos e valiosos prêmios, ainda colabora com as obras assistenciais da Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar!