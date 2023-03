213 – Assis acelera e vacinação bivalente chega aos que têm 12 anos

Estacionada, há várias semanas, no público maior de 60 anos e nos grupos prioritários, a vacinação contra a Covid-19 em Assis, finalmente, vai acelerar nesta quinta-feira, dia 30 de março, a partir das 17 horas, no Parque de Exposições Jorge Alves de Oliveira, onde acontece a FICAR. A entrada no recinto será pela avenida Chico Mendes, ao final da avenida Getúlio Vargas.

A Secretaria Municipal da Saúde informa que a quinta dose será aplicada com o imunizante bivalente e não será necessário que o motorista ou motociclista precise descer do veículo para ser vacinado.

Para receber a quinta dose da vacina contra a Covid-19 é preciso respeitar um intervalo de quatro meses do recebimento da quarta dose e não ter contraído a doença nos últimos 30 dias.

É recomendado que o usuário apresente um documento e a carteira de vacinação.