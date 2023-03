214 – VOCEM enfrenta o Tupã na estreia do Paulista sub-20

Antes da abertura do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, marcada para o dia 23 de abril, o VOCEM terá o seu primeiro compromisso da temporada 2023 no Campeonato Paulista da categoria sub-20.

O primeiro jogo do ‘marianinho’, como é chamada a categoria de base, acontecerá no sábado, dia 15 de abril, às 15 horas, no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, em Assis, contra o Tupã Futebol Clube.

O treinador da equipe sub-20 é o professor Daniel Sabino, o ‘Bady’, que tem acumulado a função de assistente técnico de Carlinhos Alves na equipe profissional, após a saída de Lucas Valim.

No dia 11 de março, o VOCEM realizou uma seletiva para avaliar jogadores na região de Marília.

O local escolhido para avaliação dos atletas foi o distrito de Lácio. “Realizamos a seletiva visando as próximas competições, dar mais oportunidades aos garotos de ingressar no mundo futebolístico e os aprovados poderão participar do Campeonato Paulista sub-20“, explicou Sabino, em publicação nas redes sociais, antes da avaliação.

O último prazo para inscrição dos atletas, segundo o regulamento da competição, é exatamente a data de estreia: 14 de abril.

GRUPO – Além de VOCEM e Tupã, que se enfrentam na primeira rodada em Assis, o Grupo 2 do Campeonato Paulista da categoria sub-20 terá a participação de: Araçatuba, José Bonifácio, Santacruzense e Bandeirante.

A competição não terá divisão por séries e 78 times foram divididos em 13 grupos com seis participantes, seguindo o critério de regionalização na primeira fase.

Os seis clubes se enfrentam em turno e returno, classificando-se para a segunda fase os dois times com o maior número de pontos ganhos em cada um dos grupos e os seis melhores terceiros colocados, independente do grupo a que pertença, considerados, exclusivamente, os resultados obtidos na fase inicial, observando-se, caso necessário, os critérios de desempate previstos no regulamento da competição.

Daniel Sabino comanda o VOCEM na categoria sub-20