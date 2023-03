208 – Voluntárias de combate ao câncer promovem palestra nesta terça-feira

Acontece na tarde desta terça-feira, dia 28 de março, uma importante palestra promovida pela Associação das Voluntárias de Combate ao Câncer de Assis.

O evento está marcado para ter início às 14 horas na sede do Centro do Professorado Paulista, na rua Capitão Assis, 345, próximo ao cruzamento com a rua J. V. da Cunha e Silva, no centro da cidade.

Com um currículo invejável, o professor-doutor Regildo Márcio Gonçalves da Silva, da Unesp de Assis, abordará o tema: ‘nutrição funcional na prevenção, no tratamento e na remissão do câncer’.

“Queremos convidar toda a comunidade a participar dessa palestra, muito importante na conscientização e prevenção ao câncer”, resumiu a voluntária Maria Helena Spera Galli.

QUEM É – O professor Regildo Márcio Gonçalves da Silva é Livre Docente em Fisiologia Vegetal e Produtos Naturais pela UNESP (2018). Doutor em Genética e Bioquímica pela Universidade Federal de Uberlândia (2003). Mestre em Genética e Bioquímica pela Universidade Federal de Uberlândia (1999). Bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia (1996). Tecnólogo em Gastronomia pelo Centro Universitário de Maringá – Unicesumar/Maringá/PR (2019). Especialista em Gastronomia Natural e Funcional pelo Centro Universitário de Maringá – Unicesumar/Maringá/PR (2022) – Professor Doutor da Universidade Estadual Paulista; Leciona as disciplinas de Fisiologia Vegetal e Tecnologia de Produtos Naturais para os cursos de Ciências Biológicas e de Engenharia Biotecnológica; Membro da Comissão Permanente de Avaliação da UNESP (2021-atual ). Coordenador do Curso de Ciências Biológicas da UNESP/Assis (2018-2020). Docente e orientador do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia do Instituto de Química de Araraquara – UNESP (CAPES – 6). Membro do corpo editorial do Journal of Toxicology and Environmental Health: Critical Reviews (FI=9.698). Com experiência e publicações na área de Produtos Naturais de Origem Vegetal (Bruto, Micro e Nanoestruturado), com ênfase no estudo do potencial antioxidante, antiglicante, anti-AGEs e anticâncer. Realizando estudos na área de alelopatia, avaliando atividades inseticida, fungicida, algicida e herbicida, atuando também na área de ecotoxicologia, biorremediação e reaproveitamento de resíduos industriais. (Fonte: Currículo Lattes)