207 – Colheita da soja no Residencial Aprumar deve continuar nesta terça-feira

Na manhã desta terça-feira, dia 28 de março, a colheitadeira e os dois caminhões usados no início da colheita e no transporte da soja plantada na área do Residencial Aprumar permaneciam estacionados no Laticínio APRUMAR (foto), no prolongamento da avenida Vereador Davi Passarinho.

O maquinário e os veículos devem prosseguir o serviço na manhã desta terça-feira.

Enquanto isso, representantes das 239 famílias sorteadas com as casas do Residencial Aprumar aguardam o término da colheita para decidir se ocuparão a totalidade da área, como forma de pressionar os responsáveis pelo empreendimento a apresentarem o cronograma das obras.

Só 239 das mais de seis mil famílias habilitadas em 2016, foram sorteadas em evento público realizado no ginásio de esportes Jairo dos Santos, o ‘Jairão’, em maio de 2017. Desde então, as pessoas sorteadas aguardam o início das obras.

Desde a ocupação parcial da área, ocorrida no dia 25 de fevereiro, nenhum representante da APRUMAR foi até o local para dar explicações ou se manifestou sobre o assunto.

O prefeito e ex-presidente da APRUMAR, José Fernandes, em entrevista à Rádio Difusora, culpou o Governo Federal, do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo atraso na liberação do financiamento da construção e classificou as famílias que estão na área como “desocupadas”.

CONVOCAÇÃO – Os representantes da ocupação do Residencial Aprumar estão convocando as famílias sorteadas a comparecerem no Acampamento Aprumar para atualização do cadastro. “Precisamos saber se as famílias sorteadas ainda estão de acordo com os critérios estabelecidos para terem direito à moradia”, reforçam.

Apesar de haver pessoas no acampamento todos os dias, a concentração é maior nos finais de semana, quando ocorrem reuniões para decidir os rumos do movimento.

Colheitadeira e caminhões estacionados no Laticínio Aprumar