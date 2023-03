205 – MÃOS AO ALTO – Câmara sacramenta doação de imóvel de quase R$ 3,6 milhões à ACIA nesta segunda-feira

Com mãos ao alto, dirigentes e funcionários da ACIA comemoram doação

Na sessão da Câmara Municipal desta segunda-feira, dia 27 de março, os vereadores devem sacramentar a doação de um imóvel avaliado em quase R$ 3,6 milhões à Associação Comercial Industrial de Assis.

Em 1998, a entidade conseguiu a cessão em comodato por 30 anos, mas um pedido dos empresários ao prefeito José Fernandes fez com que, cinco anos antes do término da cessão em comodato, a área fosse definitivamente doada.

A doação já foi aprovada, por unanimidade, na segunda-feira da semana passada, quando dirigentes e funcionários da entidade que representa os comerciantes da cidade acompanharam a sessão e, ao final da votação, posaram para uma fotografia com as mãos para o alto (foto acima), comemorando o resultado.

O projeto autoriza a doação, com encargo, do imóvel localizado na Avenida Antônio Zuardi, na vila Operária, com todos os prédios construídos. De acordo com a Prefeitura, o valor venal do terreno é de R$ 436.006,84 e das edificações R$ 3.161.376,59, totalizando R$ 3.597.383,43.

Não foram informados os valores do mercado imobiliário.

A doação da área é de autoria do prefeito José Fernandes, do PDT, mas como foi apresentada uma emenda e o texto original foi modificado, precisa haver uma nova votação, mas não deve haver problemas para que a redação final seja aprovada e a doação seja sacramentada.

A emenda aprovada garante: “As entidades da Administração Direta e Indireta terão direito a utilizar as dependências da Associação Comercial e Industrial de Assis de forma gratuita“, prevê.

Além disso, um novo parágrafo define: “Associações sem fins lucrativos e entidades filantrópicas, devidamente regulares, terão direito de utilizar as dependências da Associação Comercial e Industrial de Assis, sendo cobrada taxa de manutenção diária não superior a 35 (trinta e cinco) UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo)”, o que representa aproximadamente R$ 1.200,00.

PRESENTE – A Associação Comercial Industrial de Assis, que está comemorando 90 anos, considerou a doação como ‘um verdadeiro presente de aniversário’, disse o emocionado Nami Sabeh, presidente da entidade e irmão do vice-prefeito Aref Sabeh.

Com essa aquisição, Sabeh admite que o seu ciclo à frente da ACIA esteja chegando ao fim. Ele terá como sucessor o empresário Nilson Melo.

HISTÓRICO – Segundo material divulgado pela assessoria de imprensa da ACIA, “o dia 20 de março marca a história de 90 anos da Associação Comercial e Industrial de Assis com a doação da área em definitivo para a entidade.

A votação foi comemorada por Nami Sabeh, acompanhado do presidente eleito e que tomará posse dia 1º de abril, Nilson Mello, do vice-presidente eleito, Kiko Binato e demais diretores: Dirce Marcelino, Flávio Oliveira e Thiago Pinheiro, além dos funcionários da entidade.

Emocionado, Sabeh disse que a sensação é de missão cumprida depois de atuar na diretoria da ACIA nos últimos 30 anos, 20 deles como presidente. ‘Investimos naquela área para bem atender os empresários e a comunidade assisense. Essa é uma conquista de todos nós, e sinto que minha missão foi cumprida até aqui à frente da Associação Comercial’, ressalta.

Para o presidente eleito, Nilson Melo, essa vitória é do empresário assisense que agora passa a ter em definitivo sua casa para ser atendido e acolhido pela Associação.”

