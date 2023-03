Há um sepultamento programado para este domingo, dia 12 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Mário Francisco de Souza, de 63 anos, está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional. O horário do sepultamento ainda não foi definido pela família.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!