162 – Diretoria do VOCEM tentou evitar saída de Papagaio, que alegou ‘problemas de saúde na família’

‘Papagaio’ e Lauro Valim no dia da apresentação

Parece estar completamente esclarecida a inesperada saída do técnico Gilberto ‘Papagaio’ do VOCEM a 44 dias da estreia na Segundona, contra o Penapolense, no dia 23 de abril.

Tanto o treinador, como a diretoria mariana, ouvidos pelo JS na tarde deste sábado, dia 11, apresentaram a mesma versão e negaram os rumores de “interferência externa no trabalho do técnico“, como comentaram alguns torcedores nas redes sociais, após o anúncio da saída de Papagaio.

O presidente do VOCEM, Lauro Valim, disse ter sido ‘surpreendido’ na sexta-feira, dia 10, quando foi procurado pelo treinador. “Ele me disse que não ‘tinha cabeça para continuar trabalhando’ após receber a informação de um grave problema de saúde numa pessoa da família e que precisava estar mais próximo dos seus familiares, principalmente depois que sua esposa precisou retornar ao Japão, no início da semana“, explicou Valim.

“Agradecemos o trabalho do treinador Gilberto ‘Papagaio’, que, por problemas pessoais, não pode continuar no projeto do Vocem 2023“, resumiu o presidente Valim, numa publicação da página oficial do clube.

Gilberto ‘Papagaio’ já viajou para Londrina na manhã de sábado e, por telefone, confirmou a mesma versão ao Jornal da Segunda. “O Lauro (presidente), o Fiúza (presidente do Conselho) e o Gilson (apoiador da equipe) tentaram me convencer a ficar, mas eu preferi interromper o trabalho agora e dar oportunidade para que o futuro técnico conclua a montagem da equipe que vai disputar a competição”, justificou.

Papagaio negou problemas de ‘interferência externa’ em seu trabalho. “Isso não aconteceu. Tive total autonomia para trabalhar durante minha permanência no clube. Só tenho a agradecer e espero ter deixado a porta aberta para uma eventual volta, no futuro”, disse.

O treinador garante que o time “é bom”, mas que o planejamento prevê a contratação pontual de algumas peças, após o término das séries A-2 e A-3. “Essas contratações já estão praticamente certas e o elenco terá condições de brigar pelo acesso, que é o sonho da torcida e desejo a diretoria“, garantiu.

‘Papagaio’ fez questão também de agradecer aos torcedores, que apoiaram a sua contratação e confiavam no seu trabalho. “Saio do cargo, mas estarei na torcida, junto com todos vocês“, finalizou.

O treinador Carlinhos Alves, contratado para substituir Gilberto ‘Papagaio’ desembarca em Assis nesta segunda-feira, dia 13, após ter iniciado a temporada no União Mogi, de Mogi das Cruzes, que também disputará a Segundona paulista.

PROPOSTA IRRECUSÁVEL – “Carlinhos Alves não é mais o técnico do União Mogi. O fim do vínculo foi anunciado na manhã deste sábado, dia 11, por meio das redes sociais do clube. De acordo com a publicação, o comandante recebeu uma “proposta irrecusável” e não ocupará mais o cargo no Campeonato Paulista da Segunda Divisão (equivalente ao quarto nível estadual)”, noticiou a imprensa mogiana.

Nem o treinador, nem a diretoria mariana revelaram quais foram os valores da ‘proposta irrecusável’ que tirou Carlinhos Alves do União Mogi a menos de 45 dias da estreia.

Carlinhos, que tem no currículo dois acessos à Série A3 e um título da Segundona paulista, foi anunciado pelo União Mogi na segunda semana de fevereiro. e havia iniciado os treinamentos no dia 27 de fevereiro.

Carlinhos volta ao comando do VOCEM após uma rápida passagem em 2019, quando foi contratado depois da litigiosa saída do técnico Luciano Baiano.

Na primeira passagem, Carlinhos Alves comandou o VOCEM por dois meses.

Estreou no dia 9 de junho, com vitória por 1 a 0 contra o Itararé, no estádio Tonicão, e se despediu dia 11 de agosto, com um empate sem gol em Fernandópolis a eliminação na segunda fase.

Nos 27 pontos disputados em 2019, sob o comando de Carlinhos Alves, o VOCEM somou nove pontos, o que representa um baixo rendimento de apenas 33,3%.

Em nove jogos disputados, Carlinhos conquistou duas vitórias -Itararé no Tonicão e Elosport (fora)-, obteve três empates (Santacruzense no Tonicão, Catanduva (fora) e Fernandópolis (fora) – e sofreu quatro derrotas -Fernandópolis no Tonicão, Itapirense (fora e no Tonicão) e Catanduva (Tonicão).

Carlinhos teve desempenho de 33,3% na primeira passagem pelo VOCEM