Há um sepultamento programado para esta quarta-feira, dia 8 de março, na cidade de Maracaí. Em Assis, não há sepultamento marcado no Cemitério da Saudade.

No Cemitério Municipal de Maracaí, em horário a ser definido pela família, será sepultado Rogério de Almeida Júnior (foto abaixo), de 44 anos, que está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional.

Rogério de Almeida Júnior

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!