148 – Rompimento de tubulação deixa grande parte da cidade sem água; Sabesp pede para população economizar

O rompimento de uma tubulação de grande dimensão que passa pela rua Visconde do Rio Branco, nas proximidades da Sabesp, deixou uma grande parte da cidade de Assis sem água desde o período da tarde. A previsão que o problema seja reparado até o final da noite.

Enquanto isso, a Sabesp solicita aos moradores das regiões afetadas que economizem água.

Veja a nota emitida pela Companhia de Saneamento Básico e os bairros afetados com a falta de água:

“Sabesp informa falta d’água em bairros de Assis

A Sabesp informa que devido ao rompimento de uma rede de água deve haver falta de água na noite desta terça-feira (7/3) em parte da cidade de Assis (confira bairros abaixo). A empresa está trabalhando no reparo, que deve ser finalizado por volta das 22 horas. A previsão é que o abastecimento seja normalizado, gradativamente, ao longo da madrugada.

A Sabesp orienta os moradores a utilizar de forma racional a água armazenada nas caixas residenciais. Imóveis com caixa-d’água com reservação para ao menos 24 horas, como determina o decreto estadual 12.342/78, não devem sentir os efeitos da interrupção no abastecimento.

Casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 055 0195 ou 195, que funcionam 24 horas e a ligação é gratuita. Os clientes também podem acessar a agência virtual no site www.sabesp.com.

Bairros com abastecimento de água prejudicado:

Jardim Paraná, Jardim Alvorada, Bairro Nossa Senhora de Fátima (Pacaembú), Vila Boa Vista, Vila Carvalho, Vila Ebenezer, Vila Lúcia Maria, Vila Nova Santana, Vila Rodrigues, Vila Santana, Vila Triângulo, Jardim Valencia, Parque Universitário, Portal São Francisco, Residencial Veneza, Residencial Viverde I e II, Vila Santa Cecília, Vila Glória, Vila Orestes, Vila Progresso, Vila Santa Rita e Vila Tênis Clube”.

Imagem: André Veloso (Guga)