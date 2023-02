083 – CIVAP recebe comitiva de cidade do Maranhão

Prefeito e assessores da cidade de Itapecuru-Mirim, no Maranhão -que fica a 2.712 quilômetros de Assis- estiveram conhecendo o Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema na quarta-feira, dia 8 de fevereiro. Eles foram recebidos pelo vice-presidente do CIVAP, Luiz Antônio Romano, prefeito de Oscar Bressane, pela Diretora Executiva, Ida Franzoso de Souza, e pelos técnicos do consórcio Vandeir Figueiredo (responsável pelos projetos ambientais) e Noeli Pires (responsável pela Câmara Técnica de Educação).

O prefeito de Itapecuru-Mirim, Benedito de Jesus Nascimento Neto, ‘Benedito Coroba’, que é promotor de Justiça aposentado e filiado ao PSB, esteve acompanhado dos assessores André Luís Pereira Costa (Secretaria de Infraestruturas), Hilton César Neves da Silva (Secretaria de Educação) e Paulo Eriksberg da Silva.

Durante a agenda, os gestores do município maranhense conheceram a sede e equipe administrativa do Consórcio. Tiveram informações sobre a organização das câmaras técnicas do Civap, em especial da Educação, que hoje compõe, junto do Estado do Maranhão, com municípios de mais seis Estados, além de 243 iniciativas, a Rede Intermunicipal da Educação.

A comitiva do Maranhão também conheceu o Programa de Beneficiamento de Resíduos da Construção Civil PROBEN /RCC e sua usina de trituração, que estava em funcionamento na cidade de Platina.

Eles também visitaram o projeto de Telemedicina do município de Tarumã.

A programação da comitiva maranhense terminou com uma visita ao município de Pedrinhas Paulista.

O presidente do CIVAP, José Benedito Camacho (prefeito de Ibirarema), estava em agenda em Brasília e foi representado pelo vice-presidente Luiz Antônio Romano.

