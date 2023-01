004 – Com goleiro assisense no elenco, Penapolense estreia na Copinha hoje

Mais um assisense estreia na Copa São Paulo de futebol júnior na rodada de abertura programada para esta segunda-feira, dia 2 de janeiro.

O goleiro João Guiotti, de 19 anos, que defendeu o VOCEM no Campeonato Paulista sub-20 em 2021 e passou pelo Taquaritinga em 2021, foi contratado pelo Clube Atlético Penapolense.

Ele disputa a posição com o goleiro Marlon, que foi o titular no último amistoso, em Birigui, contra o Bandeirante.

O técnico Jerry Adriane ainda não revelou quem vestirá a camisa 01 nesta segunda-feira, às 13 horas, no estádio Tenente Carriço, em Penápolis, contra o Capivariano.

Durante o período de amistosos, a equipe de Penápolis manteve a invencibilidade diante de seus adversários.

Além do Penapolense e Capivariano, o grupo é formado pelo Comercial do Mato Grosso do Sul e e o tradicional Cruzeiro de Minas Gerais.

RODADA EM PENÁPOLIS

13 horas – Penapolense x Capivariano

15 horas – Cruzeiro x Comercial

O assisense João Guiotti defenderá o Penapolense