003 – Com assisense na comissão técnica do Grêmio, Copa São Paulo começa nesta segunda-feira

003 – Começa nesta segunda-feira, dia 2 de janeiro, a maior competição de futebol nas categorias de base de todo planeta: a Copa São Paulo de futebol júnior.

Na edição deste ano, a maior da história, participarão 128 clubes, que foram divididos em 32 grupos na primeira fase. Os times jogarão entre si, dentro do grupo em turno único, classificando-se para a segunda fase os dois clubes com maior número de pontos ganhos em cada grupo.

Na rodada de abertura da competição nesta segunda-feira, dia 2, um assisense estará à beira do gramado. O professor assisense Osvaldo Donizete Siqueira (detalhe) é o responsável pela preparação física do Grêmio de Futebol Porto Alegrense, que está no grupo 8, com sede em Franca, ao lado de Francana, Guarani de Campinas e Cruzeiro de Alagoas.

O time gaúcho estreia nesta segunda-feira, às 19h30, no estádio Lancha Filho, contra o Cruzeiro de Arapiraca. Antes, às 17 horas, a Francana recebe o Guarani de Campinas.

VOCEM – Representante da cidade na Copa São Paulo 2023, o VOCEM está no Grupo 18, com sede em Assis, ao lado de: Ponte Preta de Campinas, Retrô do Pernambuco e América Mineiro.

A rodada de abertura do grupo 18 está marcada para a quarta-feira, dia 4, no estádio Tonicão.

VOCEM e Ponte Preta abrem a rodada às 13 horas.

Logo depois, às 15 horas, se enfrentam América Mineiro e Retrô do Pernambuco.

Professor Osvaldo (detalhe) com a delegação do Grêmio