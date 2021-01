Professores cobrarão do prefeito novo decreto proibindo aula presencial antes da vacinação

Professores das redes estadual e municipal e trabalhadores da educação, junto com a Apeoesp e a Frente pela Democracia e Soberania Nacional, se reunirão com o prefeito José Aparecido Fernandees, do PDT, nesta terça-feira, dia 19 de janeiro, para cobrar que a Prefeitura Municipal edite um decreto proibindo o retorno das aulas presenciais na rede pública e particular antes da vacinação dos alunos e próprios trabalhadores da educação.

“Nós estamos em campanha contra o retorno das aulas presenciais em meio à pandemia. Nesta reunião com o prefeito, iremos cobrar um novo decreto que suspenda as aulas presenciais em nosso município, a exemplo de muitas outras cidades do estado de São Paulo, que já tomaram essa atitude”, explicou a professora Dolores Zundt.

Ela lembrou que “a nossa região voltou à fase vermelha e nós não podemos deixar chegar a situação que chegou Manaus, primeira capital a decretar o retorno às aulas”, destacou.

CARREATA – Além do encontro com o prefeito de Assis, nesta terça-feira, a Apeoesp e a Frente pela Democracia e e Soberania Nacional estão programando uma carreata, que acontecerá nesta sexta-feira, dia 22 de janeiro, às 9 horas, com saída da Apeoesp, para mostrar à população os riscos do retorno das aulas presenciais. “Queremos convidar a todos para esta carreata em defesa da vida, com o objetivo de alertar que, enquanto não houver vacina, não é seguro voltar às aulas presenciais. Precisamos defender a vacinação de todos, junto com os professores e funcionários como grupo prioritário”, disse Dolores.

Segundo ela, “as escolas não foram preparadas para o retorno presencial das aulas, se tornando um risco para os alunos, professores e funcionários e para toda a população, pois a aglomeração vai gerar um efeito cascata na contaminação de nossa comunidade”, lembrou.

Para finalizar, disse Dolores: “Precisamos pressionar o Poder Público para que tome medidas de responsabilidade em relação à vida e à saúde da população”, encerrou.