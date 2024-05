A106 – Republicanos estuda acionar Justiça Eleitoral contra fala de Telma sobre suposto apoio de Tarcísio

Entrevistada pelo jornalista Gerônimo Paes, no programa Show de Notícias da Rádio Difusora FM, na quinta feira da semana passada, dia 9 de maio, a pré-candidata a prefeita pelo PL, Telma Andrade Spera (foto abaixo), foi enfática ao garantir que terá o apoio do governador Tarcísio de Freitas, mesmo com o seu partido (Republicanos) tendo em Assis uma pré-candidata (Cristiani Bussinati). “Quando ele (Tarcísio) esteve em Assis, garantiu que estará comigo nas eleições”, disse Telma.

Telma foi entrevistada na Rádio Difusora – Reprodução

O diretório municipal do Republicanos em Assis não gostou da fala de Telma e estuda acionar a Justiça Eleitoral sobre o suposto apoio do governador a uma adversária da candidata da legenda na cidade.

Procurado pelo JS para se manifestar sobre a entrevista concedida pela pré-candidata a prefeita do PL, Telma Andrade, o ex-vereador e representante do Republicanos de Assis, Paulo Matioli Júnior, disse que o partido “já encaminhou a entrevista ao Departamento Jurídico e à direção estadual do partido” e garantiu: “é provável que haverá representação junto ao eleitoral”.

Para Matiolli, “o fato de um governador passar por uma cidade e cumprimentar pessoas da sociedade é completamente diferente de apoiar uma pré- -candidatura, ainda mais de uma pessoa que nem é filiada ao partido”.

O dirigente ainda comentou: “Como Republicanos, ficamos felizes em saber que o governador Tarcísio tenha tamanha aceitação de governo, ao ponto de pré-candidato de outra sigla ultrapassar os limites da barreira ética entre as siglas partidárias para poder usar uma foto dele ou mencioná-lo em uma pré- campanha”, e concluiu: “Finalizamos esclarecendo que a única e verdadeira pré-candidata a prefeita pelo Republicanos de Assis é a Cristiani Silvério. Essa, sim, filiada nossa perante a Justiça Eleitoral”, concluiu Matiolli.