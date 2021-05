Florínea lidera vacinação contra a COVID na região

Florínea já conseguiu imunizar um terço de seus moradores contra a COVID-19 e a cidade lidera a corrida pela vacinação em todo o Vale do Paranapanema.

Com 34% da população imunizada, a ‘Flor do Vale’ aparece na 17ª colocação no ranking estadual dos 645 municípios paulistas.

Na região de Assis, a segunda cidade com maior percentual de imunização é Oscar Bressane, que registra 33% dos habitantes vacinados.

Segundo dados do vacinômetro -dispositivo criado pelo Governo de São Paulo para acompanhar a imunização no Estado-, até o final da tarde desta terça-feira, dia 18 de maio, Assis aparecia na modesta 224ª posição no ranking estadual, com 23,4% dos moradores vacinados.

A cidade tinha imunizado 24.556 pessoas com a primeira dose e 13.715 com a segunda dose, totalizando 38.271 doses aplicadas dentro os seus 105.087 moradores.

Segundo os dados do vacinômetro, Florínea, que soma 2.653 habitantes, tinha aplicado a primeira dose em 901 moradores e a segunda dose em 446, acumulando 1.347 doses.

Oscar Bressane, com 2.603 moradores, havia aplicado a primeira dose em 858 habitantes e a segunda dose em 528, totalizando 1.386 doses aplicadas.

Acompanhe o ranking regional de vacinação e a posição de algumas grandes cidades do Oeste de São Paulo:

17º – Florínea – 34%

20º – Oscar Bressane – 33%

33º – Lutécia – 31,8%

45º – Pedrinhas Paulista – 30,5%

56º – Cruzália – 29,8%

87º – Borá – 27,9%

120º – Palmital – 26,5%

121º – Iepê – 26,4%

148º – Pres. Prudente – 25,4%

166º – Marília – 24,7%

175º – Echaporã – 24,6%

210º – Bauru – 23,7%

215º – Rancharia – 23,5%

224º – Assis – 23,4%

245º – Ourinhos – 23%

247º – Cândido Mota – 23%

297º – Ibirarema – 21,9%

329º – Campos Novos – 21,4%

330º – Maracaí – 21,3%

360º – Paraguaçu Paulista – 20,7%

394º – Platina – 20,1%

399º – Tarumã – 20%

427º – Quatá – 19,5%

BOLETIM DE FLORÍNEA – O mais recente boletim divulgado pela Prefeitura Municipal de Florínea, datado de 11 de maio, informa que a cidade registrou quatro mortes decorrentes de complicações do novo coronavírus desde o início da pandemia e que, na data da divulgação, não possuía nenhum morador hospitalizado por complicações da doença.

O município, de 2.653 habitantes, totaliza 184 casos confirmados de COVID-19, dos quais 166 são considerados ‘curados’ pela Prefeitura.

De acordo com publicação da própria Prefeitura, na pandemia foram descartados 478 exames.

Na semana passada, 11 pacientes com suspeita da doença estavam em isolamento domiciliar com monitoramento médico.

