Sepultamentos em Assis nesta quarta-feira

Há sete sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 19 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Joel Francisco da Silva, de 59 anos, que morava na rua José Jorge Rodrigues, no Parque Universitário, será sepultado no período da manhã.

No final da manhã, às 11 horas, acontecerá o sepultamento do comerciante Antônio Augusto Fernandes, de 77 anos, que morava na rua Santos Dumont, na vila Santa Cecília. O corpo está sendo velado na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

A senhora Leni Batista Soares, de 75 anos, está sendo velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, mas o horário do sepultamento não foi definido.

O velório da senhora Arlinda Campos Camargo, de 96 anos, acontece na sala 4 do Centro Funerário São Vicente. Até o início da manhã não havia sido definido o horário do sepultamento.

A senhora Ângela Cristina Elias, de 58 anos, que morava na rua Tiradentes, na vila Palhares, está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional. Até o início da manhã, o horário do sepultamento não havia sido definido.

A senhora Idalina Rosa Machado de Souza, de 83 anos, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 16 horas. O sepultamento está marcado para às 16h30.

Também não foram definidos o local do velório e o horário do sepultamento da senhora Julita Linda dos Santos, de 85 anos de idade.

REGIÃO – Em Tarumã, acontecerá o sepultamento da senhora Armelinda Caron José, de 96 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

Também na cidade de Tarumã, no final da tarde, será sepultada a senhora Clarice Rezende de Lima, que está sendo velada no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!

Obs: O número do telefone do Cemitério Municipal para confirmar os horários de sepultamentos é 3324-9259