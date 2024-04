A054 – Fernando Quinteiro diz que ‘partidos definirão vice’

Pré-candidato a prefeito pelo PSD, o delegado aposentado e professor de Direito Administrativo Fernando Quinteiro disse que os partidos coligados definirão o nome de quem será candidato a vice em sua chapa nas eleições de 6 de outubro.

Atualmente, além do PSD, outros dois partidos, União Brasil (presidido por Eduardo Homse) e Mobiliza (comandado por Marcos Antônio Moraes), defendem a candidatura a prefeito de Fernando Quinteiro.

Mesmo evitando antecipar nomes de candidatos a vice em sua chapa, Fernando Quinteiro, pré-candidato a prefeito pelo PSD, admitiu que uma das opções é o servidor municipal Nissinho, da tradicional família Virgulino, na vila Prudenciana.

O nome de Nissinho é defendido por uma ala do PSD, que insiste em ter um representante da chapa com vínculo no populoso Complexo Prudenciana.

“Ele (Nissinho) e mais quatro ou cinco nomes estão sendo cogitados, mas a decisão caberá aos partidos coligados”, repetiu Quinteiro.

Neste final de semana, houve uma confraternização da numerosa família Virgulino na Água do Baixadão e Quinteiro aceitou o convite para participar.

Pelo que o JS apurou, outros nomes cotados para vice na chapa liderada pelo PSD são a empresária Jacira Gava e os médicos Marcos Bastos e Débora Baraldo. No entanto, há aliados que insistem numa aproximação com os vereadores Vinícius Símili (PSB) e Alexandre Cachorrão (Avante).

Nissinho e Quinteiro -Divulgação