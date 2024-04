A031 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 10 de abril

Há dois sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 10 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, será sepultado o senhor Orlando Alves de Oliveira, de 80 anos.

No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento do antigo morador da vila Operária, Antônio Carlos Rescia (foto abaixo), de 72 anos, que está sendo velado no Centro Funerário Pax Universal, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o féretro às 15h30.

DIA 11 – Para a quinta-feira, dia 11 de abril, já está programado o sepultamento do senhor Adilson Amarillia, o ‘Pancho Massagista‘ (foto abaixo), de 67 anos, que morreu em sua residência, no Jardim Paraná. O velório acontecerá na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

