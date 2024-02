886 – Sem citar Vanessa, prefeito anuncia nova secretária de Assistência Social

Sem citar e muito menos agradecer o trabalho prestado por Vanessa Eugênio nos últimos 27 meses como secretária municipal de Assistência Social, o prefeito José Fernandes anunciou a assistente social Ana Karina Cardozo de Moraes Simas como sua substituta nesta segunda-feira, 5 de fevereiro.

Como publicou, com exclusividade, o Jornal da Segunda, a vereadora licenciada Vanessa Eugênio pediu exoneração do cargo na sexta-feira, dia 2 de fevereiro, e deverá voltar à Câmara na próxima sessão (ler abaixo)

Durante a nomeação, o prefeito elogiou: “Ana Karina é reconhecida por seu brilhante trabalho junto ao Fundo Social de Solidariedade do município”, disse.

Até o final da tarde desta segunda-feira, dia 5 de fevereiro, ainda não havia sido disponibilizado a versão eletrônica do Diário Oficial do Município dando publicidade à exoneração de Vanessa e à nomeação de Ana Karina.

ELOGIOS – Vanessa Eugênio, eleita vereadora pelo Republicanos, pediu afastamento da Câmara para assumir a Secretaria de Assistência Social no dia 1º de outubro de 2021, substituindo Nadir Blefari de Almeida.

Na ocasião, ainda durante a pandemia da COVID-19, em cerimônia realizada na Secretaria Municipal de Assistência Social, o prefeito José Fernandes -único sem máscara na ocasião- rasgou elogios à nova titular da pasta: “Com muita alegria, que, hoje, Vanessa assume esse mais novo desafio junto com à nossa Administração. Através de sua competência, vamos seguir e alavancar cada vez o setor social de nosso município, através de ações pautadas em prol daqueles que mais necessitam em nossa cidade, e principalmente, nas elencadas em nosso Plano Pós-COVID”, destacou, à época, o prefeito.

Vanessa assumiu a Secretaria em 2021

DESPEDIDA – Vanessa aguarda a publicação no Diário Oficial do Município de sua exoneração para reassumir a cadeira de vereadora do Republicanos, o que deve ocorrer na sessão de quarta-feira, dia 14 de fevereiro.

Com isso, nesta segunda-feira, dia 5, o vereador Carlinhos ‘Zé Gotinha’ ainda participação da sessão, mas ele deverá usar a tribuna para se despedir do cargo.