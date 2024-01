842 – No último teste antes da estreia, VOCEM empata em Birigui, mas perde mais um jogador lesionado

Em jogo treino realizado na noite desta quarta-feira, dia 17 de janeiro, no estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui, o VOCEM empatou em 1 a 1 com o Bandeirante, que se prepara para a estreia no Campeonato Paulista da Série A-3, contra o São Caetano, em Birigui, no dia 24 de janeiro.

O gol do VOCEM foi marcado pelo atacante Billy, em cobrança de penalidade máxima. Foi o terceiro gol do centroavante de 36 anos nos amistosos realizados.

A nota preocupante do ‘Esquadrão da Fé’ no jogo treino em Birigui foi a lesão sofrida pelo meio campista David, que deve tirar o jogador da estreia na Série A-4, dia 28 de janeiro, contra o Taquaritinga. “O David teve uma fratura de tornozelo e, a princípio, deve ficar imobilizado por quatro semanas. Vamos precisar de mais um tempo para sua recuperação”, lamentou o técnico Marcos Vinícius ‘Viola’.

David é o segundo desfalque do VOCEM para a abertura do campeonato.

O médio volante Ninho, que sofreu uma fratura no pé direito, na derrota por 5 a 0, diante do Marília, em jogo treino realizado no sábado, dia 13, também está fora do jogo contra o Taquaritinga.

Com dois jogadores fora da estreia por lesão, a diretoria, a pedido da comissão técnica, não deve agendar mais jogos treinos.

Em Birigui, o técnico Marcus Vinícius ‘Viola’ usou a seguinte formação: Lucas Alves (Kauan); Lucas Schimidt, Rodrigo (Luis Fernando, da base), Alysson e Zé Augusto (Pedro, da base); Ygor (Belê, da base), Matheus Mosquito (Henrique) e David (Dézinho); Billy (Alex Cécero), Paulinho (Renzo) e Tiaguinho (Rhurick).

