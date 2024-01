834 – Professor assisense comemora mais uma vitória do Grêmio e vaga nas oitavas da Copinha

Mais uma vitória do Grêmio e a vaga garantida nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior foram comemoradas pelo professor Osvaldo Siqueira, que coordena a preparação física do time gaúcho.

Em cinco partidas, foram 26 gols marcados e apenas cinco sofridos. Esse desempenho coloca o time de Porto Alegre no topo do ranking, com o melhor desempenho entre os 128 clubes do país inscritos na competição.

Na noite deste domingo, dia 14 de janeiro, no estádio Lancha Filho, em Franca, em jogo válido pela terceira fase da Copinha, o Grêmio derrotou o Coimbra-MG por 4 a 2. O centroavante Jardiel marcou o seu nono gol na competição, se isolando na artilharia. Igor, Alysson e Gustavo completaram o placar para o tricolor gaúcho.

De acordo com a projeção, o próximo adversário do Grêmio será o Athlético Paranaense, nesta terça-feira, dia 16 de janeiro, às 21 horas, no estádio Lancha Filho, em Franca. O confronto que vale vaga nas quartas-de-finais terá transmissão ao vivo pela SporTV/Premiere.

RENDIMENTO – Coordenador da preparação física, o assisense Osvaldo Siqueira não esconde que o rendimento físico dos atletas tem feito a diferença nos confrontos. “Sem dúvida”, resume, ao ser questionado.

Outro aspecto positivo, segundo ele, é que o time não apresenta jogadores lesionados. “Só o cansaço dos jogos”, diz.

Na manhã desta segunda-feira, dia 15, ele acompanhou o trabalho de recuperação dos atletas que atuaram na vitória contra o Coimbra (foto abaixo).

Siqueira acompanha treinamento do Grêmio