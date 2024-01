817 – Assisense Walter Júnior estreia na Copinha pelo Botafogo-SP

Lapidado na escolinha de futebol Moleque Travesso pelo professor João Carlos ‘Corina’, o atleta assisense Walter Júnior (foto abaixo), de 19 anos, estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024 vestindo a camisa do Botafogo de Ribeirão Preto, nesta quinta-feira, dia 4, em Salto.

Por opção do técnico Ricardo Quandt, Walter Júnior começou no banco de reservas e só entrou em campo aos 30 minutos da segunda etapa, no lugar do lateral Alec Wesley, quando o Botafogo já perdia para o Sfera por 1 a 0.

O gol solitário do lateral Carlos Eduardo, marcado aos 30 minutos de jogo, garantiu a vitória ao time Sfera, de Jarinu-SP.

A expectativa do professor João Carlos ‘Corina’ e dos pais de Walter Júnior é que ele possa ser melhor aproveitado nas duas próximas partidas. “Ele é bom jogador. Tem qualidades para ser titular”, apostam Corina e os pais.

O Botafogo de Ribeirão Preto volta a campo neste domingo, dia 7, contra o Fast Clube do Amazonas e encerra a primeira fase na quarta-feira, dia 10, contra o América de Natal.

COMEÇO – Walter Júnior chegou à escolinha de futebol Moleque Travesso quando tinha 9 anos de idade, oriundo de um projeto social comandado pelo professor Neto.

Orientado por Corina, apesar de contrariado, Walter Júnior aceitou atuar na lateral direita e logo despertou interesse do Atlético Paranaense, após uma rápida passagem pelo PSTC.

No Atlético Paranaense, Walter Júnior ficou por alguns anos até ser profissionalizado, mas, junto com seu staff, decidiu se transferir para o Botafogo de Ribeirão Preto por ser uma vitrine no futebol paulista.

Walter Júnior tem 19 anos