792 – VOCEM está pronto e Assis espera times para abertura da Copa São Paulo

A equipe sub-20 do VOCEM está pronta para a estreia na Copa São Paulo de futebol júnior 2024.

Com o time do técnico Ícaro Vasconcelos preparado, após uma série de amistosos e uma longa preparação, a diretoria mariana e a Prefeitura de Assis estão ultimando os detalhes para receber as outras três delegações que, ao lado do VOCEM, integram o Grupo 11.

As delegações do Fortaleza-CE, CRB-AL e Castanhal-PA devem chegar à cidade nos próximos dias.

O time cearense ficará hospedado no Hotel Fênix, na avenida Rui Barbosa.

O clube alagoano estará alojado no Solar Apart Hotel, na avenida Marechal Deodoro.

A delegação paraense se acomodará no Voyage Hotel, na avenida Getúlio Vargas.

A cerimônia para recepcionar os clubes visitantes está marcada para a terça-feira, dia 2 de janeiro, a partir das 19 horas, na Associação Comercial Industrial de Assis.

ESTREIA – A primeira rodada da Copinha São Paulo no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, acontecerá na quarta-feira, dia 3 de janeiro.

Às 12h45, o VOCEM estreia contra o CRB de Alagoas.

Na sequência, se enfrentarão Fortaleza e Castanhal.

PRONTO – No último teste preparatório para a estreia da Copinha, o VOCEM foi até a cidade de Tupã na tarde de quinta-feira, dia 21 de dezembro, e venceu a equipe local por 4 a 2, com gols de Sergipe (foto abaixo), Maycon, Belê e Heitor.

O ‘Esquadrão da Fé’ entrou em campo com: Rafael; Léo, Gustavo, Rafael Mendes e Belê; Pedro, Zanetti, Sergipe e JP; Maycon e Pompeu. No transcorrer do jogo treino, o técnico Ícaro Vasconcelos ainda colocou: Alemão, G. do Carmo, Tibúrcio, Douglas, Wesley Kauã, Euclides, Heitor, Kauã, e Andrey.

Sergipe abriu o placar para o VOCEM em Tupã Imagem: Paulo Henrique Dias