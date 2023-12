781 – Sepultamentos em Assis neste dia 26 de dezembro

Sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 26 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, está sendo velado Cláudio Alves de Oliveira, de 54 anos, que morreu no Hospital Regional de Assis. O horário do sepultamento ainda não foi marcado.

O servidor municipal da Secretaria da Saúde, Celso Asmann, conhecido como ‘Alemão‘ (foto abaixo), de 64 anos, foi velado na Catedral e será sepultado às 9 horas.

Celso Asmann ‘Alemão’

Ainda não foram definidos o local do velório e o horário do sepultamento do motorista, vítima de acidente na rodovia Manillio Gobbi, Leandro Martins, de 35 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!