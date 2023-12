754 – VOCEM empata em 2 a 2 com o PSTC, campeão da Segundona do Paraná

“Gostei do time”, a avaliação é do presidente do VOCEM, Lauro Valim, após o empate em dois gols contra o PSTC, em jogo disputado na cidade de Londrina, na tarde deste sábado, dia 16 de dezembro.

O VOCEM entrou em campo com: Lucas Alves; Teixeira, Thurran, Alysson (foto abaixo) e Igor; Ninho, Zé e Dezinho; Mosquito, Billy e Tiaguinho. No transcorrer da partida, o técnico Viola promoveu várias alterações: “”Estamos rodando bem o elenco para ver as melhores conexões entre atletas”, justificou o técnico do ‘Esquadrão da Fé’.

Zagueiro Alysson atuou no empate contra o PSTC

Imagem: Paulo H. Dias

Os gols do VOCEM foram marcados por Billy e Mosquito.

FOLGA – Após dois testes -vitória contra o júnior (2 a 1) e empate contra o PSTC-, a diretoria mariana tenta agendar mais um jogo treino, antes da liberação para folga para o elenco, que acontecerá no sábado dia 23.

Os jogadores e a comissão técnica se reapresentarão no dia 2 de janeiro para intensificar os treinamentos.

A estreia do VOCEM no Campeonato Paulista da Série A-4 está marcada para o dia 28 de janeiro, às 10 horas, no estádio Tonicão, contra o Taquaritinga.