712 – Secretários de Estado são aguardados em Assis hoje para eleição do CIVAP

Os secretários estaduais de Relações Institucionais, Gilberto Kassab, e o da Saúde, Eleuses Paiva, são aguardados em Assis na tarde desta sexta-feira, dia 1º de dezembro.

Eles devem participar de uma reunião com prefeitos da região e acompanhar a eleição da presidência do Consórcio Intermunicipal do Vale Paranapanema -CIVAP-, que poderá conduzir o prefeito de Quatá, Marcelo Pechio, ao principal cargo do órgão. “Estamos trabalhando para que nossa candidatura seja consenso”, disse ele, por telefone, ao Jornal da Segunda.

A reunião e eleição estão marcadas para às 15 horas.

