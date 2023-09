570 – VOCEM deve estrear dia 28 de janeiro na Divisão Especial

Por: Reinaldo Nunes (Português)

O VOCEM deve estrear no Campeonato Paulista da Divisão Especial no dia 28 de janeiro de 2024. A competição deve ter um turno inicial, com os 16 clubes se enfrentando e os quatro primeiros avançam.

As partidas devem acontecer aos finais de semana e na quarta-feira.

Os dois últimos colocados da Divisão Especial serão rebaixados para a Segundona e haverá classificados para a Copa Paulista, junto com equipes da Série A.

Os clubes da Divisão Especial poderão inscrever jogadores acima de 23, mas o número deve ser definido no Conselho Arbitral, que deve ocorrer em outubro.

Todos esses detalhes foram adiantados numa reunião informal, realizada na manhã desta sexta-feira, dia 29 de setembro, na Federação Paulista, mas precisam ser ratificados no Conselho Arbitral.

Participaram da reunião na F.P.F.: Francana, Barretos, Joseense, Penapolense, Taquaritinga, XV de Jaú, Ska Brasil, Grêmio São-Carlense, Audax, Independente, Jabaquara, Nacional, Rio Branco, União Barbarense e VOCEM. O representante do América de São José do Rio Preto justificou ausência.

Dirigentes dos clubes da Divisão Especial após reunião