A110 – Vôlei de Assis derrota Pres. Prudente e vai à semifinal dos Jogos da Melhor Idade

Na tarde desta sexta-feira, dia 17 de maio, no ginásio de esportes Monstrinho, em Ourinhos, a equipe feminina de voleibol de Assis, categoria 70 anos, derrotou Presidente Prudente por 2 a 0.

Com a vitória sobre as campeãs de 2023, as jovens senhoras de Assis garantiram vaga na semifinal dos Jogos da Melhor Idade e enfrentarão Ourinhos neste sábado, dia 18, às 9h30, no ginásio Monstrinho.

A competição reúne 12 cidades participantes.

Na primeira fase, Assis venceu Tarumã por 2 a 0 e Paraguaçu Paulista pelo mesmo placar.

O técnico Márcio Correia conta com as seguintes atletas em Ourinhos: Ana, Cidinha Trevelin, Marinês, Cléo, Marleni, Cidinha ‘Morena’, Maria das Graças, Heloísa, Fátima, Marina, ‘Nenê’ e Lúcia.

Jogo aconteceu em Ourinhos