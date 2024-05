A117 – Começam as eleições para direção do IMESA na FEMA

Tiveram início na manhã desta segunda-feira, dia 20 de maio, e terminam nesta terça-feira, dia 21 de maio, às 11 horas, as eleições para a direção do Instituto Municipal do Ensino Superior -IMESA- na Fundação Educacional do Município de Assis.

Poderão votar todos os alunos regularmente matriculados, todos os funcionários técnicos administrativos em exercício ou afastados, mas mantendo vínculo com a instituição, e ainda todos os professores com contrato por período determinado ou indeterminado, em exercício ou afastados, mas mantendo vínculo com a instituição.

Duas chapas concorrem à direção do IMESA.

A chapa denominada ‘Novos Rumos’ tem como candidato a diretor o professor Ricardo Estefani (Medicina) e a vice-diretor o professor Fernando Antônio Soares de Sá Junior (Direito)

A chapa intitulada Educação e Integração em primeiro plano, tem como candidata à diretora a professora Arlete Aparecida Marçal (Medicina) e como candidata à vice a professora Lenise Antunes Dias (Direito)

Candidato a diretor professor Ricardo Estefani (Medicina) e a vice-diretor o professor Fernando Antônio Soares de Sá Junior (Direito)

Candidata à diretora Professora Arlete Aparecida Marçal e como candidata à vice a professora Lenise Antunes Dias (Direito)