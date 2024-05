A116 – Três sepultamentos em Assis neste dia 19 de maio

Há três sepultamentos programados para este domingo, dia 19 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado Carlos Eduardo Gimiliani, conhecido pelo apelido de ‘Miúda‘ (foto abaixo), que estava com 65 anos. O velório acontece no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.

A senhora Conceição Aparecida Ferreira Breda, de 65 anos, está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15 horas. O sepultamento foi marcado para às 15h30.

A senhora Jaira Braga Moreira, de 83 anos, está sendo velada no próprio cemitério e será sepultada às 16 horas.

REGIÃO – Em Cândido Mota, às 11 horas, será sepultado Marcos Antônio Domingues, de 62 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!