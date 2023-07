437 – VOCEM conquista ouro no futebol após 25 anos e consolida Assis em 3º lugar nos Regionais

Faltando apenas um dia de disputas nos 65º Jogos Regionais de Ourinhos, que também acontecem em Santa Cruz do Rio Pardo, o terceiro lugar já está garantido para a delegação de Assis, que fica atrás da campeã, Marília, e dos atletas anfitriões.

A medalha de ouro do VOCEM (foto abaixo) no futebol de campo, categoria sub-21, alcançada 25 anos após a última conquista, consolidou a terceira posição para Assis.

Após 25 anos, Assis comemora título no futebol de campo Imagem: Paulo H. Dias

De acordo com o boletim divulgado na noite desta sexta-feira, dia 21 de julho, a pontuação parcial dos Jogos Regionais era:

1º – Marília – 216 pontos

2º – Ourinhos – 194 pontos

3º – Assis – 162 pontos

4º – Presidente Prudente – 100 pontos

5º – Dracena – 51 pontos

6º – Tupã – 46 pontos

7º – Maracaí – 40 pontos

8º – Santa Cruz do Rio Pardo – 38 pontos

9º – Lucélia – 33 pontos

10º – Inúbia Paulista – 32 pontos

Outros municípios da região de Assis estão nas seguintes posições:

11º – Tarumã – 28 pontos

15º – Palmital – 21 pontos

31º – Campos Novos Paulista – 6 pontos

35º – Cândido Mota – 6 pontos

38º – Paraguaçu Paulista – 3 pontos

42º – Ibirarema – 1 ponto

Neste sábado, dia 22 de julho, ocorrem as últimas disputas.

O basquete feminino de Assis, categoria livre, do técnico ‘Ditinho’, que perdeu na sexta-feira para Ourinhos por 60 a 25, se despedirá da competição às 14 horas, no ginásio ‘Monstrinho’, em Ourinhos, jogando contra Salto Grande, valendo a medalha de bronze.

O basquete masculino, categoria livre (foto abaixo), dirigido pelo treinador Marcinho Kantack, decepcionou a sua torcida, ao ser derrotado por Regente Feijó nesta sexta-feira, pelo placar de 79 a 70 e ficou com a medalha de prata.

A equipe de futsal feminino, categoria sub-21, da técnica Cássia Roberto, empatou com Santo Anastácio em 2 a 2 nesta sexta-feira, mas perdeu a medalha de bronze na disputa de penalidades máximas em 4 a 3.

No handebol masculino, categoria livre, Assis, do técnico Paulinho, e Ourinhos empataram em 20 a 20. Pelo número de gols marcados na competição, os assisenses ficaram sem a medalha de bronze.

No vôlei de praia feminino, a dupla de Assis perdeu para Rancharia na sexta-feira e se despediu.

A dupla masculina de vôlei de praia enfrentará Santa Cruz do Rio Pardo neste sábado, após ter sido derrotada para Presidente Prudente na sexta-feira por 2 a 0.

O xadrez masculino de Assis venceu Martinópolis por 4 a 0 e continua liderando as disputas, com grande chance de repetir a campanha das meninas na modalidade e também ficar com o ouro. Neste sábado, Assis enfrenta o segundo colocado Presidente Prudente.

O ciclismo de Assis, que já conquistou as primeiras medalhas nas provas disputadas na sexta-feira, deverá confirmar mais um título da competição neste sábado, quando haverá a prova de critério por pontos.

Basquete masculino ficou com a prata